В Україні з’явилися підрозділи Євроміліції

13:35, 22 жовтня 2009
Разное
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У рамках підготовки до Євро-2012 Міністерство внутрішні справ видало наказ, згідно з яким в Україні сформовано новий підрозділ правоохоронців – Євроміліція. Зовнішньо євроміліціонери нічим не відрізняються від своїх звичайних колег...

У рамках підготовки до Євро-2012 Міністерство внутрішні справ видало наказ, згідно з яким в Україні сформовано новий підрозділ правоохоронців – Євроміліція. Зовнішньо євроміліціонери нічим не відрізняються від своїх звичайних колег...

Відеосюжет дивіться тут (гумор)

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