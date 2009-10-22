В Україні з’явилися підрозділи Євроміліції

У рамках підготовки до Євро-2012 Міністерство внутрішні справ видало наказ, згідно з яким в Україні сформовано новий підрозділ правоохоронців – Євроміліція. Зовнішньо євроміліціонери нічим не відрізняються від своїх звичайних колег...

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