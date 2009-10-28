Азіатські автомобілі зайняли 36 місць у списку з 48 найбільш надійних машин

Японські і південнокорейські автомобілі зайняли 36 місць у списку з 48 найбільш надійних машин. Відповідний рейтинг представлений журналом "Консьюмер Ріпорт".

Більше всього машин з цього списку - 18 - випускає "Тойота", вісім автомобілів - "Хонда", чотири – "Ніссан".

Японські моделі лідирують також в дев`яти з 10 виділених журналом категорій. Єдиною не-японською моделлю – переможцем став "Мерседес-бенц" - GLK - в розділі "розкішних спортивних машин".

Эхо Москвы