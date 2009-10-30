Як бути з весіллями під час епідемії?

В Івано-Франківській області на три дні закриють ринки у зв’язку з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.

За його словами він дав відповідні доручення головам райдержадміністрацій і міськвиконкомів.

М.ПАЛІЙЧУК, відповідаючи на запитання про можливу заборону проведення весіль, зауважив, що «ми заборонили усі масові заходи за участю влади». «Людей, у яких весілля, ми попереджаємо про небезпеку зараження хворобою при масовому скупченні людей, – додав губернатор. - Вони самі будуть вирішувати, як їм здійснювати обряд вінчання. Ніхто не буде їм забороняти чи розганяти весілля. Відповідальність повністю лежить на них».

Він також повідомив, що завтра зранку аптеки матимуть всі необхідні антивірусні препарати, які нині у дефіциті.