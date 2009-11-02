У Мела Гібсона народилася дівчинка

Знаменитий актор і режисер Мел Гібсон став батьком увосьме, повідомляє Лента.ру з посиланням на ресурс Monsters & Critics.

Його кохана, російська співачка Оксана Григор’єва народила 30 жовтня дівчинку. Як наголошується, пологи були передчасними. Про стан немовляти нічого не повідомляється. Для 39-річної Оксани Григор’євої це друга дитина.

Від першого шлюбу у Мела Гібсона семеро дітей. У квітні 2009 року його дружина Робін, з якою він прожив 28 років, подала на розлучення. Приводом для розлучення послужив зв`язок Гібсона з Григор’євою.

Сам Мел Гібсон народився 1951 р. в католицькій сім`ї, де він ріс шостим з одинадцяти дітей.

Нещодавно Оксана Григор’єва випустила новий альбом "Beautiful Heartache", який був записаний на студії Мела Гібсона. Актор мав намір заспівати зі своєю коханою дуетом і зняти кілька кліпів на її пісні.

Раніше в інтерв`ю Гібсон заявляв, що не збирається одружуватися з Григор’євою, навіть попри її вагітність.