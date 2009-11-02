Виготовлення пов'язок із стратегічної марлі (фоторепортаж)

На виробничому швейному об’єднанні ВАТ ”Трембіта” у Чернівцях виготовляють марлеві пов`язки.

Кабінет міністрів України ухвалив розбронювати з мобілізаційного резерву марлю медичну в обсязі 6 млн. метрів для виготовлення профілактичних масок. Марля зберігається на центральних складах Міністерства охорони здоров’я, базах спецмедпостачання обласних управлінь охорони здоров`я.

На першочергові потреби - серед яких замовлення медиків, МНС і підрозділів міліції - на ВАТ ”Трембіта” 1 листопада заплановано виготовити 20 тис. захисних марлевих пов’язок.

Фото Сергія Зарайського / УНІАН