Тимошенко у лабораторії безпеки продукції АПК (фото)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність продовження у 2010 році фінансування заходів з розвитку лабораторій для діагностики вірусів грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчора під час відвідування Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України.

«Україна може ідентифікувати грип A/H1N1, дуже чітко відпрацювати технології боротьби з ним і може навіть прогнозувати розвиток епідемій, і не лише цього грипу. Нам потрібно цю справу розвивати не як випадкову, а як невід’ємну частину національної безпеки нашої країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також повідомила, що найближчим часом уряд розгляне можливість виділення частини фінансових ресурсів з 0,5 млрд. грн., які передбачено на боротьбу з епідемією грипу.

За її словами, ці кошти повинні отримати Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК та аналогічна лабораторія в Академії медичних наук, які мають універсальні аналітичні комплекси для проведення досліджень, аналізів, а також розробки стратегічних заходів у відповідь на епідемію.

«Я хочу, щоб недолугі політики просто не принижували Україну, кажучи, що немає лабораторій, немає аналітичних центрів, не здатні встановити… Це є абсолютною неправдою», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН