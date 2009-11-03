Європейський суд ухвалив прибрати розп'яття Христа із шкіл в Італії

Європейський суд з прав людини ухвалив прибрати зображення розіп’ятого Христа з італійських шкіл, повідомляє ВВС News. На думку суду, наявність у класах католицьких символів є порушенням прав батьків на виховання дітей згідно з їх власними переконаннями.

Позивачем у цій справі виступила Соїле Лаутсі (Soile Lautsi), італійка з фінським корінням, яка хоче дати своїм дітям світську освіту. Вона подала скаргу до Європейського суду, оскільки в загальноосвітній школі на півночі Італії, куди ходили її діти, символ розп`яття можна було побачити практично в будь-якій з кімнат. А місцеві органи влади не реагували на протести Лаутсі.

Проте те, що Страсбурзький суд задовольнив позов і ухвалив виплатити Лаутсі 5 тисяч євро компенсації, поки не означає повної перемоги. Офіційні особи в Італії відреагували на рішення суддів вельми негативно.

"Розп`яття є одним з наших традиційних символів, а зовсім не нав`язує дітям принципи католицизму", - заявила міністр овіти країни Маріастелла Джельміні (Mariastella Gelmini). Інші члени італійського уряду також висловилися різко проти судового висновку. Один з міністрів назвав вердикт "ганебним", а інший з жалем констатував, що "Європа забула своє християнське коріння". Уряд Італії вже офіційно оголосив про те, що оскаржить вердикт Європейського суду.

Якщо Страсбурзький суд піде назустріч італійським чиновникам, то справа буде розглянута повторно. Якщо ж апеляція не буде задоволена, вердикт суду набуде чинності за три місяці.

Закон про те, що розп`яття має бути присутнє в шкільних приміщеннях, був прийнятий у країні в 1920-х роках. Християнство втратило статус державної релігії в Італії 1985 року.

Лента.ру