Новорічну ніч кияни святкуватимуть на Майдані Незалежності разом з учасниками проекту «Фабрика зірок-3».

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на відповідне розпорядження столичної влади.

Згідно з документом, відповідальність за організацію, технічне і фінансове забезпечення святкування Новорічної ночі на Майдані Незалежності взяло на себе ТОВ «Ель Стар». За словами заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, цього року у новорічному концерті, який відбуватиметься біля головної ялинки України, візьмуть участь учасники проекту «Нового каналу» «Фабрика зірок-3».

Традиційно у ніч з 31 грудня на 1 січня будуть внесені відповідні зміни у роботу пасажирського транспорту загального користування. Передбачається збільшення кількості одиниць рухомого складу у відповідності до очікуваного пасажиропотоку, аби усі гості свята змогли комфортно доїхати до своїх домівок після закінчення заходів.

Як повідомив В.ЖУРАВСЬКИЙ, загальний план святкування Новорічних та Різдвяних свят у столиці затверджується керівництвом КМДА.

Що стосується головної новорічної ялинки країни, то роботи з її встановлення на Майдані Незалежності розпочнуться 4 грудня, а вже 19 грудня Україна спостерігатиме засвічення вогнів. Головною прикрасою 35-метрової ялинки стануть іграшкові тигри, адже 2010 рік – Рік тигра за східним гороскопом. Для декорування ялинки також будуть застосовані світлотехнічні прилади та сучасне технічне обладнання.