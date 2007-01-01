Що головне для німця (опитування)

Мрія про власний будинок є для німців головною. Друге місце в списку заповітних бажань займає кругосвітня подорож. 17% опитаних зізналися, що, якби одержали мільйон, просто витратили б його на покупки, ні в чому собі не відмовляючи. В опитуванні, проведеному на замовлення державної лотереї, брали участь 1 тис. людей.

У віковій групі від 20 до 29 років більше половини мріють про власний будинок. Серед 30-39-річних мільйон на окреме житло витратили б 43%. П`ята частина німців, старших за сорок, вирушили б по покупки, ні в чому собі не відмовляючи. Прагнення до розкоші виявилося представленим у зрілішій аудиторії: кожен четвертий німець, який переступив п`ятидесятиріччя, вибрав би кругосвітню подорож.

Істотніші відмінності спостерігаються при порівнянні бажань чоловіків і жінок: мільйон на шоппінг - вибір 23% жінок і 11% чоловіків. Останні витратили б гроші скоріше на шикарну машину, і це схвалили б лише 2% жінок. Придбання дорогих предметів інтер`єру, цінних прикрас не є найпопулярнішим вкладенням капіталу для німців. В середньому, по всіх вікових групах таким чином розпорядилося б грошима 2%, передає Deutsche Welle.

"Віртуальний мільйон" можна було витратити і на реалізацію нематеріальних бажань. Тут на першому місці опинилося здоров`я (52%), кохання і сімейне щастя - другі за актуальністю. Професійного успіху і стабільної роботи побажали 9% опитаних.

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