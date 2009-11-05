Вікторія кризи?

Лідер опозиції Янукович та лідер України Ющенко, як то кажуть, дострибалися зі своїми «соціальними стандартами»: МВФ загрожує перекрити Україні грошовий кран, а Путін – газовий...

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Лідер української опозиції Віктор Янукович і лідер України Віктор Ющенко, як то кажуть, дострибалися зі своїми «соціальними стандартами»: МВФ загрожує перекрити Україні грошовий кран, а Путін – газовий.

Як пише Fіnancіal Tіmes Deutschland, після підписання минулого тижня Віктором Андрійовичем «продавленого» регіоналами закону, що підвищує мінімальний рівень заробітної плати на 20%, Міжнародний валютний фонд може зупинити виплати, загальна сума яких має становити 16,4 млрд. доларів.

Дивно, що світовий фінансовий донор так довго терпів. Так довго тривати не могло хоча б з тієї причини, що фінансова політика МВФ має бути однакова для всіх. Чому, запитує німецька Fіnancіal Tіmes De, до України має бути особливе ставлення? Це стає незрозумілим для тих же новачків ЄС (наприклад, Латвії), від яких МВФ, як і від офіційного Києва, вимагає скорочення витрат.

На думку аналітика Commerzbank Ульріха Лейхтманна, чим довше Україна порушує досягнуті домовленості, тим очевиднішим стає для МВФ, що Київ не збирається проводити необхідні структурні реформи.

Отут доречно було б зазначити: те, що дозволено опозиції в особі Януковича (піаритися на законі про підвищення соцстандартів), не дозволено главі держави, який не так давно – тільки п’ять років тому – вважався головним локомотивом України на шляху до цивілізованого світу.

Зрозуміло, що цивілізований світ ніколи б не схвалив такі рішення президента країни, як блокування переведення коштів з рахунків Нацбанку в розпорядження уряду для здійснення розрахунків за російський газ. І можна скільки завгодно нарікати на Росію, але погрози Володимира Путіна щодо ймовірності нових перебоїв у поставках російського газу європейським споживачам мали пролунати сигналом тривоги. Поки, вочевидь, не пролунало.

У команді Ющенка раптом почали перейматися переглядом українсько-російських газових контрактів. Зволікання з переглядом призведе до ускладнення забезпечення газом українського споживача, а через це поширення інфекційних захворювань може затягтися до весни, заявив уповноважений Президента з енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Що характерно, ця заява була розміщена на виборчому сайті кандидата в Президенти Віктора Ющенка.

«Я не лікар, але з точки зору поставок енергії людям таку ймовірність (епідемію грипу до весни. – Авт.) можна прогнозувати», – проголосив Соколовський. Не треба бути лікарем, щоб здогадатися: епідемія дає Ющенкові хоч якийсь привід перенести президентські вибори. «Епідемія» – це не тільки грип, а і взаємини з МВФ, з Росією тощо. Вигода для Ющенка зрозуміла.

Але навіщо це Януковичу, погляди якого останнім часом звучать в унісон президентським?

Якщо вірити рейтингам, він начебто претендент №1 на верховне крісло. Янукович, якому цього має хотітися з 2004-го, раптом почав ставитися до Віктора Ющенка з нордичним нейтралітетом... Таке враження, що вони узгоджують свої дії...

А чи усвідомлюють вони, що віддаляють таким чином перспективи виходу України з кризи? Чи розуміють, що піаритися на популістському законі про підвищення соцстандартів і заробляти бали на епідемії – це не одне й те саме?

Віктор Дерев’янко (Центр оперативного журналістського реагування)