США вимагають відкрити південнокорейський авторинок

Торговельний представник США Рон Кірк зажадав від влади Південної Кореї відкрити авторинок для американських виробників автомобілів, передає Associated Press.

За його словами, майбутня угода про вільну торгівлю між країнами залежить від готовності Республіки Корея піти на цей крок. "Ринок США відкритий для південнокорейських виробників машин. Тепер ми хочемо, щоб і наші автовиробники могли конкурувати з корейськими на їх торговельному полі", - заявив Р.Кірк під час своєї промови в американо-південнокорейській Діловій раді.

США і Південна Корея в 2007 р. уклали договір про зменшення тарифів і інших торговельних бар`єрів між країнами. Проте документ не ратифікований парламентами держав, а тому чинності поки не набув.

У Конгресі США побоюються великого приросту південнокорейських автовиробників на тлі того, що американські компанії, які виробляють машини, зазнають труднощів у зв`язку з фінансовою кризою.

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