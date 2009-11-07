Міс Англія пішла у відставку через бійку з міс Манчестер

Рейчел Крісті, яка стала в липні 2009 року міс Англія, відмовилася від свого титулу через скандал з міс Манчестер Сарою Беверлі Джоунс, передає у п`ятницю Agence France-Presse.

"Через звинувачення на адресу Рейчел Крісті та подальшої уваги ЗМІ вона вирішила не брати участь у конкурсі "Міс Світу" і відмовитися від корони. Рейчел зосередиться на відновленні доброго імені та на підготовці до Олімпіади-2012", - зазначається в повідомленні організаторів конкурсу. Міс Англія, яка займається легкою атлетикою, дуже засмучена, йдеться в прес-релізі.

Як повідомлялося, в ніч на вівторок 21-річна спортсменка Крісті кілька разів вдарила 24-річну Джоунс в обличчя в одному з нічних клубів Манчестера. За даними британських ЗМІ, конфлікт спалахнув через 22-річного Девіда Макінтоша, який виступає в телешоу "Гладіатори" під псевдонімом Торнадо, а також служить у морській піхоті.

Макінтош, який раніше був близьким другом Джоунс, тепер зустрічається з Крісті. Красуні побилися, коли міс Манчестер показала міс Англія повідомлення еротичного характеру, нібито надіслане молодою людиною.

Крісті заарештували, проте невдовзі відпустили під заставу. Розгляд справи про бійку відбудеться в січні 2010 року. Джоунс одержала першу медичну допомогу. Про реакцію Макінтоша на інцидент не повідомляється.

Лента.ру