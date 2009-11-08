Сусідка знає точно: з літака щось посипали

Три головки часнику залити водою, додати пачку таміфлю й варити 40 хвилин на маленькому вогні, помішуючи дерев’яною ложкою... Позачиняти вікна, проклеїти щілини сумішшю ПВА з дерев’яною стружкою, а на скло нанести шар олійної фарби...

Поради – як поводитися під час епімедії

Захист від посипання з літаків

Позавчора о 23.47 над Києвом кружляло сім літаків Комітету надзвичайних ситуацій, з яких місто посипали хімікатами. Про це мені розповіла сусідка (працює вчителькою), чоловік якої має дуже солідні зв’язки в тому Комітеті. Точніше – його молодший брат, який працював у бригаді штукатурів, коли оздоблювали кабінет голови Комітету НС. Власне, не самого голови, а його колишнього першого помічника. Брат хоч і не був у кабінеті, але його напарник переказував розмову з першим помічником у деталях… Помічник знає від самого водія голови Комітету надзвичайних ситуацій, що Київ посипали чотири рази, останній раз позавчора… Він навіть сказав назву того хімікату, але я її зараз не пригадаю.

Сусідка каже, що спеціалісти радять позачиняти всі вікна, проклеїти щілини сумішшю ПВА з дерев’яною стружкою, а на скло нанести шар олійної фарби (вона добре відштовхує розпилені хімікати).

Що треба мати про запас

Закупіть на зиму таміфлю з розрахунку дев’ять пачок на одну особу, сірники, мило, а також продукти тривалого зберігання – сіль, гречку, макарони, кубики бульйону, горіхи тощо (щоб не виходити зайвий раз на вулицю).

КОРИСНІ РЕЦЕПТИ (Надіслали: Лідія Гнатюк, двоюрідна сестра старшої лаборантки Лікарні залізничників; Зінаїда Гурська, внучка одеситки, що пережила епідемію холери; Орися Климпуш, удова фармацевта з Тернопільської центральної аптеки; Олена Таранюк, перша вчителька колишнього міністра охорони здоров’я).

Примочки для профілактики

Три головки часнику залити водою, додати пачку таміфлю й варити 40 хвилин у мілкій каструльці на маленькому вогні, помішуючи дерев’яною ложкою. У кінці вичавити в каструльку оксалінової мазі (2 – 3 “горошини”). Настоювати півтори години при кімнатній температурі (на балкон не виносити, щоб уникнути випадкового потрапляння вірусу в суміш). Ватний тампон, просякнутий сумішшю, прикладати вранці до скронь натщесерце протягом 30 хвилин. На ніч натирати ноги.

Як посилити надійність пов’язки на обличчя

Порошком із розмелених таблеток таміфлю ретельно пересипати марлеву пов’язку. Маску краще виготовляти з алюмінієвої фольги, складеної в три шари: доведено, що вірус не проникає крізь щільний алюмінієвий бар’єр.

Як користуватися маззю

Перед тим, як залишити оселю, ретельно змастіть слизову оболонку носа оксаліновою маззю. Для кращого ефекту вставте змащену маззю таблетку таміфлю в кожен отвір носа, а також ректально.

Народна вакцина

Вакцину проти свинячого вірусу можна виготовити в домашніх умовах. 50 мл свіжої свинячої крові долийте в склянку (200 мл) зі спиртом, де попередньо було замочено шматочки марлевої пов’язки, яку використовували в інфекційній лікарні не менш як три дні. Сторонню людину (не родича!) попросіть чхнути на утворену суміш чотири рази – так, щоб у неї потрапили краплинки мокротиння. Готову рідину проженіть через самогонний апарат (перша вітка не використовується!). Вводити внутрішньом’язово. У перші дні після щеплення можливі позови на рохкання та лихоманка (температура тіла до 38 градусів). Зрідка спостерігається почервоніння носа та тимчасове облисіння.

Оксана Охрімчук, Москва–Київ

P.S. Це, звісно, був жарт. А якщо серйозно, то мораль така: не панікуйте, навіть у тому разі, якщо відчули перші симптоми занедужання. Не займайтеся самолікуванням і менше слухайте політиків.