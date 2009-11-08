Японія припинить допомогу Південним Курилам

Японський уряд вирішив припинити надання гуманітарної допомоги Південно-Курильським островам після відмови російської сторони приймати таку допомогу, повідомила японська газета "Іоміурі".

Російська сторона в серпні цього року офіційно інформувала Японію, що "необхідності в подальшому отриманні японської гуманітарної допомоги немає". Водночас Росія висловила "щиру вдячність за надання в період з початку 1990-х років зазначеної допомоги, яка сприяла подоланню соціально-економічних проблем, що були на південних Курильських островах, і посилилися в результаті руйнівного землетрусу 1994 року", а також надію, що "при виникненні в суміжних районах Росії та Японії екстрених випадків, пов`язаних із загрозою для життя і здоров`я людей, сторони здійснюватимуть гуманітарну взаємодію, як це мало місце у минулому".

Японська сторона з розумінням сприйняла це рішення.

Японський уряд вирішив припинити з майбутнього фінансового року, який починається в Японії 1 квітня 2010 року, надання гуманітарної допомоги Південним Курилам, поважаючи рішення Росії, оскільки "примусове нав`язування допомоги суперечить суті й сенсу гуманітарної допомоги", - цитує РІА "Новости".