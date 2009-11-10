Нарада щодо епідемії у Ющенка (фото)

Нарада Президента України з членами державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів.

На сьогодні одне з основних завдань уряду, і міністерства охорони здоров’я зокрема, - зниження смертності внаслідок грипу і пневмонії, рання діагностика штамів грипу, а також проведення вакцинації.

Глава держави висловив переконання, що влада повинна зробити все, щоб у лікарів були всі необхідні засоби зустріти можливу другу хвилю епідемії грипу.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН