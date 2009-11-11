Грип штовхає бізнес на креативність

Меткі бізнесмени пропонують дизайнерські респіраторні маски. Так, на одному з сайтів з продажу атрибутів для шанувальників доктора Хауса нещодавно з`явилися маски із зображенням персонажів серіалу, цитат тощо. Крім того, сайт пропонує послугу "Конструктор товарів", тобто на респіраторну маску можна зробити зображення на замовлення.

На думку авторів ідеї, такі засоби профілактики не тільки допоможуть захиститися від грипу, а й підвищать настрій. На одному з інтернет-форумів користувачі домовляються масово надіти маски з намальованими на них усмішками, уточнює РІА “Новости”.