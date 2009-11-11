«Запорожець» збив скутер з підлітками: один загинув, інший травмований

На Херсонщині автомобіль «Запорожець» збив скутер з двома підлітками: один з них загинув, інший травмований.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, 10 листопада о 15.40 в м. Нова Каховка 19-річний водій легковика «ЗАЗ 110307» під час виконання повороту ліворуч не надав перевагу в русі мопеду «Ямаха», який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП 19-річний водій мопеду від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, а 16-річний пасажир мопеду з діагнозом «відкритий перелом правого передпліччя» доставлений до міської лікарні.