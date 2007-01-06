Управління держохорони обмежиться трьома тисячами працівників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України», прийнятий парламентом 19 грудня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно зі статтею 2 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України», загальна чисельність Управління державної охорони України станом на 30 грудня 2006 року затверджена у кількості 2993 осіб, у тому числі 2912 військовослужбовців. Ця норма Закону мала тимчасовий характер і обмежена конкретною датою – «станом на 30 грудня 2006 року».

Зміни у загальній чисельності військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, і працівників цього Управління, які уклали трудовий договір, не передбачаються. Така кількість особового складу дозволяє забезпечити виконання завдань, які стоять перед Управлінням державної охорони України із забезпечення безпеки посадових осіб та об`єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

З метою законодавчого закріплення сталої чисельності Управління державної охорони України Законом України «Про внесення зміни до Закону України «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України» передбачено затвердити існуючу чисельність названого Управління на найближчі роки.