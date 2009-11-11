У Бразилії заборонили солярії
23:21, 11 листопада 2009Разное
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Щоб не провокувати меланому
У Бразилії офіційно заборонили використовувати солярії.
Як передає РІА «Новости», про це повідомило Національне агентство санітарного нагляду країни (Anvisa).
Декрет, що набув чинності 11 листопада, забороняє використання, імпорт, прокат і продаж обладнання для штучної засмаги.
За даними відомства, приводом для заборони стали дані дослідження, проведеного Міжнародним агентством досліджень раку (IARC) при Всесвітній організації охорони здоров`я (ВООЗ).
За словами учених, у людей, які застосовують штучну засмагу до 35 років, на 75% збільшується ризик розвитку меланоми - однієї з найнебезпечніших форм раку шкіри.
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