У Бразилії заборонили солярії

У Бразилії офіційно заборонили використовувати солярії.

Як передає РІА «Новости», про це повідомило Національне агентство санітарного нагляду країни (Anvisa).

Декрет, що набув чинності 11 листопада, забороняє використання, імпорт, прокат і продаж обладнання для штучної засмаги.

За даними відомства, приводом для заборони стали дані дослідження, проведеного Міжнародним агентством досліджень раку (IARC) при Всесвітній організації охорони здоров`я (ВООЗ).

За словами учених, у людей, які застосовують штучну засмагу до 35 років, на 75% збільшується ризик розвитку меланоми - однієї з найнебезпечніших форм раку шкіри.