У Москві вітчим викинув з 8-го поверху двох дівчаток

У Москві сьогодні вночі чоловік з вікна 8-го поверху викинув двох дівчаток.

Як повідомляють РІА «Новости» з посиланням на голову Слідчого управління Слідчого комітету при Прокуратурі РФ Анатолія БАГМЕТА, слідство підозрює у замаху на вбивство двох осіб співробітника військової частини.

За словами А.БАГМЕТА, з’ясовано, що 12 листопада близько 01.25 мск капітан-лейтенант, перебуваючи у квартирі будинку, розташованого на Саянській вулиці, викинув з вікна восьмого поверху дочок співмешканки - дівчаток 2001 року народження.

"Офіцера затримано. Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу", - відзначив А.БАГМЕТ.

Станом на 10.30 одна з дівчаток перебуває у тяжкому стані в реанімації, а стан другої оцінювалося як стабільний.

Дівчинка, що перебуває в реанімації, на апараті штучного дихання. У неї, зокрема, струс головного мозку, перелом п`яти ребер, розрив печінки. Вночі їй було проведено операцію на печінці. Лікарі припускають, що у неї пошкоджено хребет. Її сестра уникнула тяжких травм через те, що її падіння було через крону дерева. У дівчинки розрив селезінки, вона перебуває в стані середньої тяжкості, операція не потрібна.