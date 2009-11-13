Канадський міністр одержав повідомлення про смерть Тетчер

"Тетчер померла" - свідчило повідомлення, яке одразу стало відоме всім канадським політикам, присутнім на урочистому обіді на честь ветеранів війни, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Франс Пресс.

Шокований цією звісткою прем`єр-міністр Канади Стефен Харпер (Stephen Harper) доручив своєму помічникові надіслати до Великої Британії лист із співчуттями. Проте британські представники були вкрай здивовані, заявивши у відповідь, що 84-річна "залізна леді" у доброму здоров`ї.

Пізніше з’ясувалося, що Тетчер в повідомленні, яке одержав міністр транспорту Джон Берд (John Baird) з дому, аж ніяк не колишня голова британського уряду, а улюблена 16-річна кішка міністра, названа на честь знаменитої британки.