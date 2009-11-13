Канадський міністр одержав повідомлення про смерть Тетчер
07:36, 13 листопада 2009Разное
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У Лондоні були здивовані
|Стефен Харпер
Шокований цією звісткою прем`єр-міністр Канади Стефен Харпер (Stephen Harper) доручив своєму помічникові надіслати до Великої Британії лист із співчуттями. Проте британські представники були вкрай здивовані, заявивши у відповідь, що 84-річна "залізна леді" у доброму здоров`ї.
Пізніше з’ясувалося, що Тетчер в повідомленні, яке одержав міністр транспорту Джон Берд (John Baird) з дому, аж ніяк не колишня голова британського уряду, а улюблена 16-річна кішка міністра, названа на честь знаменитої британки.
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