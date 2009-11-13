У Львові згоріла каплиця УГКЦ

Вчора у Львові згоріла капличка ритуальних послуг, яка розташована на території церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, для ліквідації пожежі, яку, за висновками експертів, спричинило порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт, було задіяно шість пожежних підрозділів міста. Потерпілих і жертв немає.