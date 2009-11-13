У Києві чоловік з сокирою вчинив погром у відділенні Укрсіббанку

Сьогодні у Києві невідомий чоловік вчинив погром у відділенні «Укрсіббанку».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві, близько 10.00 невідомий чоловік у медичній масці на обличчі зайшов до фінансової установи у Дніпровському районі Києві на вулиці Бойченка і, діставши сокиру, почав трощити скло, яким перегороджено каси, у яких на цей момент не було нікого зі співробітників.

Охоронець, побачивши це, не вчинив жодних дій, щоб затримати чоловіка, і сховався у внутрішньому приміщенні банківської установи.

Нападника оголошено у розшук.