У Києві чоловік з сокирою вчинив погром у відділенні Укрсіббанку
15:33, 13 листопада 2009Разное
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Охоронець сховався
Сьогодні у Києві невідомий чоловік вчинив погром у відділенні «Укрсіббанку».
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві, близько 10.00 невідомий чоловік у медичній масці на обличчі зайшов до фінансової установи у Дніпровському районі Києві на вулиці Бойченка і, діставши сокиру, почав трощити скло, яким перегороджено каси, у яких на цей момент не було нікого зі співробітників.
Охоронець, побачивши це, не вчинив жодних дій, щоб затримати чоловіка, і сховався у внутрішньому приміщенні банківської установи.
Нападника оголошено у розшук.
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