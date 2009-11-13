Причиною самогубства депутата могли стати фінансові проблеми

Причиною самогубства депутата Острозької міської ради (Рівненська область) Тараса Беги могли стати фінансові проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила в інтерв’ю Рівненській обласній держтелерадіокомпанії прокурор Острозької міжрайонної прокуратури Любов КОВАЛЬЧУК.

Як відомо, 11 листопада депутата Острозької міськради Т.Бегу знайшли повішеним у його власній квартирі. При огляді тіла померлого ознак насильницької смерті не було виявлено. Т.Бега був членом Партії зелених України і головою спостережної ради ВАТ «Острозький хлібозавод».

За словами Л.КОВАЛЬЧУК, в одному із судів кілька разів розглядалися позови проти Т.Беги у зв’язку із неповерненням ним кредитів.