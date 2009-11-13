Через кризу жінки частіше фарбують губи

Під час економічної кризи жінки прагнуть виглядати привабливіше і витрачають більше грошей на косметику. Про це свідчать результати дослідження компанії Mintel, яка проаналізувала ситуацію на косметичному ринку Великобританії в 2007-2008 роках, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

За цей час, за даними компанії, об`єм продажів засобів для догляду за шкірою збільшився на 6,7%, а жіночого парфуму - на 4,6%. Загалом британський ринок косметики зріс на 7,4% - до 1,2 млрд фунтів стерлінгів.

Схожі тенденції спостерігалися під час Великої депресії 1930-х років. Як нагадує британське видання The Daily Mail, тоді жінки скуповували косметику, щоб виглядати краще інших претенденток на посаду. Цей феномен згодом одержав назву Lipstick Factor - "чинник губної помади".