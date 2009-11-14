У Криму маневровим потягом чоловікові відрізало ноги
11:15, 14 листопада 2009Разное
1150 0
Травмований - у реанімації
У Криму маневровим потягом відрізало чоловікові ноги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Кримського управління МНС. Інформація про нещасний випадок на залізничній товарній станції надійшла 13 листопада о 21.23.
39-річного чоловіка доставлено до реанімаційного відділення лікарні Красноперекопська з діагнозом «травматична ампутація обох ніг, травматичний шок».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter