Хто сказав, що в Україні рівень життя недостатній?

Протигази для коней, валянки для молі, м`ясо для... незручно навіть казати, для кого... Ми от обурюємося, мовляв, рівень життя недостатній. А якщо він більш ніж достатній? Просто орієнтований на інші організми?.. Може, країна Україна просто не на людей розрахована?..

Думка

На протиепідемічній нараді у Волинській облдержадміністрації Юлія Тимошенко розповіла про волаючий випадок з власної господарської практики. Мовляв, вирішила прем`єр ознайомитися зі списком запасів мобілізаційного резерву... привід відповідний підвернувся – епідемія в країні. (Напевно, марлю обіцяну шукала).

Загалом, глянула прем`єр у списки і (жах!) виявила в них протигази для коней. «Де ці коні, і де ці протигази для них?» – обурилася прем`єр. І тут же поставила уряду нове «першорядне завдання» – оновлення мобілізаційного резерву. «Тепер я думаю, що ми будемо зовсім по-іншому підходити до тієї частини мобілізаційного резерву, яка якраз стосується саме епідемій», – потішила учасників наради Тимошенко.

Навіть якщо на хвилину забути про те, скільки часу Юлія Володимирівна знаходиться на своїй нинішній посаді, то прем`єрові варто було би все-таки визнати, що випадок з «кінськими протигазами» – далеко не перший конфуз, що мав місце у засіках батьківщини.

А пам`ятаєте літнє, 2008 року, гарячково-хаотичне завезення в країну дешевого м`яса (щоб збити ціни на ринках)? Те саме, заради якого БЮТ влаштував скандал у Верховній Раді, відмовившись слухати послання Ющенка. Мовляв, команда однодумців, яка підписала договір про співпрацю заради демократичного майбутнього України, відмовилася розблоковувати ввезення такого необхідного країні м`яса. І те саме, протягом якого українські телекомпанії одержали «прекрасні» картинки, – цілі склади, забиті продуктом, який протух, а місцями й напіврозклався, і який чомусь так і не дійшов до споживача. Правда, тоді Юлія Володимирівна у скандал особисто вплутувалася тільки на початковій стадії – не на фінальній. Справу вважали за краще якомога тихіше спустити на гальмах.

Ще одна чудова історія: десь з півроку тому на власні очі бачила в списку зайвого майна, яке Міноборони пропонувало на реалізацію, абсолютно чудову позицію: «валянки, биті міллю». До речі, там же було вказано, що вироблено цю красу в... 1942 році. І за весь цей час ніхто не вважав за можливе викинути відвертий неліквід. Адже, між іншим, зберігання «валянок для молі», так само, як і протигазів для коней (чи не з часів то Першої світової, коли були актуальні і коні у збройних силах, і захист від отруйних газів, які на повну намагалися використовувати), досі оплачується з нашої з вами кишені. Так само, як і праця персоналу різнокаліберних резервів.

Отже, протигази для коней. М`ясо для... незручно навіть говорити... тварин, які вважають за краще урізноманітити свій раціон не зовсім свіжими продуктами, – далеко не кожен звір, не кажучи вже про людей, погодиться їсти переморожену тухлятину. Валянки – для молі. Готова побитися об заклад на що завгодно, ми знаємо далеко не все.

А може, просто країна розрахована не на людей? Ми от обурюємося, мовляв, рівень життя недостатній. Але ж може бути й так, що він більш ніж достатній. Просто орієнтований на інші організми.

Віра Сорока