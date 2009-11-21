Кількість мільярдерів в Індії подвоїлася у рік кризи

Кількість мільярдерів в Індії за останні 12 місяців зросла з 27 до 52, пише журнал Forbes India. Це сталося за рахунок відновлення національної економіки після кризи та бурхливого зростання на фондовому ринку.

Таким чином, кількість мільярдерів в Індії майже відновилася після провалу 2008 року, коли вона скоротилась удвічі з 54 осіб. Лідером списку як і раніше залишається голова найбільшої компанії країни - Reliance - Мукеш Амбані (Mukesh Ambani), чий капітал оцінюється в 32 мільярди доларів.

У трійці також присутні сталеливарний магнат Лакшмі Міттал, а також брат Мукеша Амбані Аніл. Їх доробки становлять 30 і 17,5 мільярда доларів відповідно.

2009 року індекс фондової біржі Мумбаї, яка є основним показником стану фондового ринку країни, збільшився на 76 відсотків. За рахунок зростання вартості акцій багаті люди Індії змогли значно збільшити свої кошти.

Цікаво, що індійські мільярдери значно багатші за своїх колег з іншої найбільшої економіки Азії - Китаю. 100 найбагатших індійців володіють 276 мільярдами доларів, натомість сотня найбагатших китайців має в своєму розпорядженні "тільки" 170 мільярдів. При цьому ВВП Китаю за обсягом перевищує індійський більш ніж утричі.

Лента.ру