Проїзд через греблю ДніпроГЕС закривається для важких вантажівок

Автопроїзд дамби ДніпроГЕС у Запоріжжі у понеділок, 23 листопада, закривається для великовантажного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, відповідне рішення ухвалене міською владою у зв`язку з проведенням на дамбі ремонтних робіт.

«Всі підготовчі роботи зі зміцнення металоконструкцій консольної частини дамби було завершено в строк. На кошти 7,7 млн. грн., виділені КМУ і одержані Запорізьким міськвиконкомом від казначейства тільки в результаті звернення до суду, придбано всі необхідні для реконструкції матеріали і запчастини», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що основний етап ремонтно-відновлювальних робіт почнеться на проїжджій частині дамби о 10:00 23 листопада. Завершити реконструкцію планують 20 грудня ц.р.

У період проведення реконструкції на в`їздах до міста будуть розміщені інформаційні щити, що забороняють проїзд транзитного транспорту, а також докладні схеми об`їзду дамби.

Водночас, для легкового транспорту і маршрутних таксі вводиться обмеження руху до 30 км/год. Тролейбуси, як і раніше, рухатимуться консольною частиною дамби. Частину транспортного потоку буде перенаправлено на Арочний міст і міст Преображенського. Для оперативної ліквідації заторів і аварійних ситуацій один тягач-евакуатор чергуватиме на мосту Преображенського, два евакуатори – на дамбі.

За інформацією директора ТОВ "Запоріжміст" Валерія КРАВЧЕНКА, на ділянці реконструкції працюватимуть 6 бригад – близько 40 чоловік. Щоб вкластися у встановлені терміни, зварювальники і монтажники із Запоріжжя, Дніпропетровська і Миколаєва вестимуть роботи на дамбі цілодобово.

Як повідомляв УНИАН,15 травня 2009 р. міська влада Запоріжжя обнародувала висновок проектного інституту "УкрНДІпроектстальконструкція", фахівці якого в результаті обстеження дамби дійшли висновку, що автодорога на дамбі ДніпроГЕСу (двох крайніх смуг руху, добудованих в 80-ті роки) непридатна для нормальної експлуатації. У звіті експертів були зафіксовані факти корозії металу в місцях деформаційних швів, в окремих місцях до повного їх руйнування, корозії металу ригелів завглибшки до 3 мм, корозії опорних ребер та інших елементів подовжніх балок, і інших підтверджень руйнування проїзду, що почалося.

Довідка УНІАН. Дамба ДніпроГЕС побудована в 1932 році. У роки Великої Вітчизняної війни 14 биків ДніпроГЕСу було знищено повністю, 18 - частково. Відновлено дамбу було в 1947 році. Автодорожній проїзд через дамбу реконструйовано в 1978 році. Тоді ж проїжджу частину було розширено так, що частина її стала нависати над водою. Зараз автодорожній проїзд складається з 4 смуг, по дві в кожному напрямку руху.