Хижий азіатський короп, можливо, пливе до Великих озер
09:48, 21 листопада 2009Разное
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Решта риби опиниться під загрозою
За оцінками американської влади, небезпечна риба-хижак - азіатський короп - могла проникнути через загороджувальні бар`єри, які мали не допустити її потрапляння до Великих озер на кордоні США і Канади, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Вага азіатського коропа може досягати 50 кг, і експерти попереджають, що, якщо ця риба дістанеться Великих озер, решта видів прісноводих опиняться під загрозою, як і риболовна промисловість.
Для мільйонів американців і канадців ці озера - улюблене місце для спорту і відпочинку.
Азіатський короп з`явився в США в 1970-х. Цей вид швидко починав домінувати в будь-яких екосистемах, в які потрапляв.
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