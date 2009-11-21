Хижий азіатський короп, можливо, пливе до Великих озер

За оцінками американської влади, небезпечна риба-хижак - азіатський короп - могла проникнути через загороджувальні бар`єри, які мали не допустити її потрапляння до Великих озер на кордоні США і Канади, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Вага азіатського коропа може досягати 50 кг, і експерти попереджають, що, якщо ця риба дістанеться Великих озер, решта видів прісноводих опиняться під загрозою, як і риболовна промисловість.

Для мільйонів американців і канадців ці озера - улюблене місце для спорту і відпочинку.

Азіатський короп з`явився в США в 1970-х. Цей вид швидко починав домінувати в будь-яких екосистемах, в які потрапляв.