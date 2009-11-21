У Закарпатті рятувальник виніс із палаючого будинку трьох дітей

У селищі Буштино Тячівського району Закарпаття, в житловому будинку, виникла пожежа. На той час нікого з дорослих не було вдома, а в хаті залишалися трійко дітей, 1999, 2001 та 2008 років народження.

Як передає кореспондент УНІАН, сусіди, котрі виявили пожежу, негайно зателефонували «101». Командир відділення МНС Василь ГАЛАЙ, прибувши за викликом, кинувся у палаючу домівку. В одній із кімнат, де вже обвалилася стеля, на ліжку він виявив непритомну однорічну Діану, виніс її назовні та передав колегам, а сам повернувся назад, де, за словами сусідів, перебували ще восьмирічний Юрій та десятирічний Іван. Посеред густого диму рятувальник знайшов і цих хлопців. Юрко вже знепритомнів. За мить усі опинилися на свіжому повітрі. Вогнеборці привели до тями Іванка, а сестричку доправили до лікарні, в неї термічні опіки обличчя, рук та ніг 2-го ступеня важкості.

Начальник ГУ МНС генерал-майор служби цивільного захисту Володимир БОДАК вважає: вчинок В.ГАЛАЯ заслуговує на подання для участі у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року».