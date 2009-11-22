У Миколаєві підліток врятував 4-річного брата

У Миколаєві 16-річний хлопець врятував свого 4-річного брата, який розпалив вогнище у квартирі багатоповерхівки.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Миколаївській області, близько 18:05 до МНС міста надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по вулиці Крилова. На місце негайно виїхали пожежні МНС. Однак ще до їх прибуття із палаючої оселі, 16-річний підліток, який щойно повернувся додому, врятував хлопчика, 2005 року народження. Хлопець разом із сусідом збили полум’я, а пожежники остаточно загасили пожежу. Вогонь встиг знищити крісло, пошкодити комп’ютер та телевізор.