10 тисяч вольт вбили підлітка у Криму

У Криму від удару електричним струмом загинув 15-річний підліток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Нещасний випадок стався у суботу в Кіровському районі. Підліток через люк заліз до трансформаторної підстанції (напруга – 10 тисяч вольт), де його уразило струмом.

Підліток помер на місці події. Рятувальники дістали тіло загиблого.