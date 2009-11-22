10 тисяч вольт вбили підлітка у Криму

14:59, 22 листопада 2009
Разное
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Заліз до трансформаторної підстанції

У Криму від удару електричним струмом загинув 15-річний підліток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Нещасний випадок стався у суботу в Кіровському районі. Підліток через люк заліз до трансформаторної підстанції (напруга – 10 тисяч вольт), де його уразило струмом.

Підліток помер на місці події. Рятувальники дістали тіло загиблого.

 

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