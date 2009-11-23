«Форд» врізався у «Школярика»: 4 загиблих, 1 поранений

Сьогодні під час дорожньо-транспортної пригоди у Сколівському районі Львівщині загинуло 4 осіб, 1 особа у тяжкому стані перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, близько 8.00 у селі Нагірне Сколівського району водій автомобіля «Форд» на повороті не впорався з керуванням і в’їхав в автобус «Школярик». Внаслідок ДТП на місці загинуло 4 осіб, які перебували у салоні автомобіля, 1 особу у тяжкому стані доставили в реанімацію.

Легковик зареєстрований у Словаччині. «Поки що невідомо, хто саме загинув – громадяни Словаччини чи іншої держави, особи людей будуть встановлюватися», - повідомила С.ДОБРОВОЛЬСЬКА.

В автобусі «Школярик» дітей не було, водій саме їхав забирати їх до школи.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 листопада, в навчальних закладах Львівщини закінчився карантин, оголошений у зв’язку із високим рівнем захворювання на грип та ГРВІ.