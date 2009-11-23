Два учасники з'їзду «Єдиної Росії» впали з трибуни і одержали травми

Два учасники 11-го з`їзду «Єдиної Росії» впали з трибуни і одержали травми, пише «Коммерсант», кореспондент якого став очевидцем події. Інцидент пов`язаний з недоліками в організації заходу: у правому секторі залу трибуни не були обмежені огорожею, а стільці впритул примикали до краю, залишаючи вузький неосвітлений прохід на висоті трьох метрів над підлогою.

З цієї висоти впали спочатку член Ради Федерації від парламенту Ямало-Ненецького АО, співвласник "Промсвязьбанка" Дмитро Ананьєв, а за кілька хвилин і віце-губернатор Санкт-Петербурга Алла Манілова. Ананьєв після падіння зміг сам піднятися на ноги. Він навіть спробував повернутися на трибуну, підтягнувшись на руках, але це йому не вдалося через висоту трибуни. Манілова самостійно піднятися не змогла. За деякий час її вивели із залу засідання, підтримуючи з двох боків. На машині швидкої допомоги заступника губернатора доставили в лікарню, проте, як стверджують організатори заходу, серйозних пошкоджень вона не одержала.

Голова виконкому партії Андрій Воробйов сказав «Комерсантові», що «питання будуть до компанії, яка за договором з партією здійснювала підготовку залу до з`їзду».