У Донецьку відправили на звалище Помаранчеву революцію (фото)

Сьогодні в Донецьку на центральній площі ім. Леніна активісти Донецької обласної організації Партії регіонів провели театралізовану акцію «Проводи помаранчевої п`ятирічки».

Як передає кореспондент УНІАН, у віз, запряжений конем, під акомпанемент гармошки і спів частівок активісти завантажили опудала «найбільш одіозних представників «помаранчевої» влади та їх обіцянок» і, за їх словами, відправили «на звалище історії». У частівках пригадали про борги України перед МВФ, про втягування країни в НАТО, про обіцянки «українського прориву» тощо.

Акція була приурочена до 5-ї річниці Помаранчевої революції.

Заступник голови ДОО Партії регіонів, секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО, присутній на акції, зазначив що такою акцією Партія регіонів хотіла показати, що «помаранчевих треба видворити з влади».

Фото надані облорганізацією Партії регіонів