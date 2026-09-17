Морква дешевшає вже шість тижнів поспіль: скільки вже коштує овоч

Пропозиція овочу на ринку стрімко зростає.

Гуртові ціни в Україні на моркву знижуються вже шість тижнів поспіль. Тільки за останній тиждень вартість моркви впала в середньому на 10% – до 9-15 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Здешевшання моркви пов'язане із стрімким зростанням пропозиції овочі на ринку. Фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, що не підлягає тривалому зберіганню.

Водночас попит у даному сегменті залишається досить стриманим. Як свідчать виробники, роздрібні мережі та оптові компанії відмовляються від закупівель великих партій моркви, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

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Характерно, що, попри тривале зниження цін на моркву, овоч все ще коштує в середньому на 32% дорожче, ніж рік тому. Втім, морква в цьому році може дешевшати і далі, якщо попит на неї залишиться на поточному рівні.

Ціни на моркву в супермаркетах України

Морква в "Сільпо" коштує 17,5 гривні за кілограм.

Моркву вагову в Varus продають по 15,9 грн/кг.

В АТБ овоч відпускають по 15,89 грн/кг.

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Щодо цін на ще один овоч борщового набору – ріпчасту цибулю – то з ними тиждень тому спостерігалася зворотня ситуація. Овоч почав активно дорожчати через високий попит з боку оптових компаній і роздрібних мереж. Водночас пропозиція високоякісної цибулі була досить обмеженою, що пояснювалося бажанням фермерів закласти максимальні обсяги такої продукції на зберігання.

На продовольчих ярмарках в Києві на початку осені традиційно найбільше пропонують до продажу виноград. В трійку лідерів за пропозицією входять також персик та слива, яку переважно продають доволі дешево.

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