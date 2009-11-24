Російський мільярдер купив "Мерседес" Гітлера

Невідомий російський мільярдер заплатив кілька мільйонів євро за "Мерседес", що належав Адольфу Гітлеру, повідомляє німецьке видання Express.

Рідкісна модель 770К темно-синього кольору обійшлася покупцеві в суму від 4 до 10 мільйонів євро, розповів відомий у Німеччині продавець раритетних автомобілів Міхаель Фроліх. Фроліх придбав машину у приватного колекціонера, перевіривши її достовірність за оригінальними документами і проконсультувавшись з виробником.

На автомобілі зберігся навіть справжній номерний знак 1A 148461. За словами Фроліха, жодних проблем з відкритим продажем машини не було, оскільки на ній немає нацистської символіки.

Російський покупець придбав раритет, прилетівши до Дюсельдорфа у п`ятницю, 20 листопада. Окрім особистого автомобіля Гітлера мільярдер вирішив купити і п`ять інших автомобілів тієї ж серії, що належали оточенню нацистського вождя.

Інший автомобіль, що належав фюрерові, - гоночний болід "Порше" - в лютому 2007 року був виставлений на аукціоні Christie`s із стартовою вартістю в 12 мільйонів доларів, але так і не був проданий, оскільки номери двигуна і шасі не співпали з оригінальними, що розчарувало колекціонерів.

Лента.ру