BMW представила нову «п'ятірку» (фото)

Компанія BMW офіційно представила седан BMW 5-Series нового покоління. Цей автомобіль одержав новий дизайн кузова і нову платформу, а його світовий дебют відбудеться в березні 2010 року на автосалоні в Женеві.

В основі нової "п`ятірки" BMW - укорочена (на 10 сантиметрів) платформа від BMW 7-Series з адаптивним шасі (жорсткість амортизаторів регулюється електронікою). У порівнянні з попередником, колісна база у BMW 5-Series нового покоління на вісім сантиметрів більша, а сам автомобіль на 58 міліметрів довший, на 18 нижчий і на 14 міліметрів ширший. В результаті, простір для ніг задніх пасажирів виріс на 13 міліметрів.

Гамма двигунів починатиметься з 184-сильного дизеля 520d (380 Нм), який доповнять два трилітрові агрегати, потужністю 204 і 245 кінських сил. Бензинові агрегати "починаються" з двох атмосферних "шісток" об`ємом три літри і потужністю 204 і 258 кінських сил, а його турбоверсія (з одним нагнітачем і прямим уприскуванням палива) видає 306 кінських сил. Топовий агрегат - восьмициліндровий бітурбомотор 4,4 літра, що розвиває 407 кінських сил, розжене седан "до сотні" за п`ять секунд.

Трансмісії - або шестиступінчаста "механіка", або новий восьмиступінчастий "автомат", що дебютує на BMW 7-Series останнього покоління.

Серед нових "гаджетів" BMW 5-Series - система допомоги при парковці з камерами, що забезпечують огляд на 360 градусів, систему попередження про перетин розмітки, систему стеження за мертвими зонами, проекційний дисплей, а також систему нічного бачення і розпізнавання пішоходів, які вийшли на дорогу.

У салоні - традиційний для сучасних BMW мінімалізм, проте центральна консоль у "п`ятірці" злегка повернена до водія (на сім градусів), а система iDrive тут нового, четвертого покоління.

Автолента