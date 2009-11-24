В Черкасах горіла академія аграрних наук: загинула людина

В Черкасах 23 листопада близько 22 години виникла пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі Черкаської дослідної станції звіровиробництва та мисливствознавства, яка належить Українській академії аграрних наук.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Головного управління МНС у Черкаській області Анатолій САДОВИЙ, під час гасіння одна із ланок газодимозахисної служби знайшла в охопленій вогнем кімнаті на першому поверсі тіла двох чоловіків. До життя вдалось повернути одного із постраждалих. Чоловіка, який отримав тяжкі опіки 40% тіла, після надання екстреної медичної допомоги було направлено до опікового центру першої міської лікарні Черкас. Те, що вдалось знайти живу людину, рятувальники вважають справжнім дивом, адже в місці, де знайшли потерпілих, пожежним було неможливо працювати без спеціального захисного спорядження та протигазів.

Це була одна із найскладніших пожеж в Черкасах за останній час. Пожежним було складно боротися із вогнем, який швидко поширювався в порожнинах всередині стін старого дерев`яного будинку.

За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок необережного поводження із вогнем. Збитки, завдані пожежею, підраховуються. До ліквідації пожежі було залучено шість одиниць пожежної та спеціальної техніки, 28 рятувальників із трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста та Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Всього з початку року внаслідок пожеж в Черкаській області загинуло 75 громадян, 66 отримали травми, 59 осіб вдалось врятувати.