Вищий адмінсуд не захотів відбирати у Рибакова депутатський мандат

Вищий Адміністративний суд України не задовольнив касаційну скаргу БЮТ на рішення суду щодо визнання протиправним рішення БЮТ про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря РИБАКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.РИБАКОВА, сьогодні Вищий Адміністративний суд України прийняв рішення та визнав правомірність перебування І.РИБАКОВА народним депутатом України.

Як зазначається в повідомленні, суд вищої інстанції залишив без задоволення касаційну скаргу виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» на ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 травня 2009 року та постанову Луганського окружного адміністративного суду від 26 лютого 2009 року, яким визнано протиправним рішення Ради блоку політичних партій «БЮТ» та незаконним рішення Міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» від 30 червня 2008 року про затвердження рішення Ради блоку від 30 червня 2008 року про дострокове припинення повноважень народного депутата України Ігоря РИБАКОВА.

І.РИБАКОВ зазначив, що був впевнений, що виграє цю справу, “адже закон і справедливість непідкупні».

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід із коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив його депутатського мандата.

У свою чергу, І.РИБАКОВ оскаржив у суді це рішення з`їзду.

26 лютого цього року Луганський окружний адмінсуд визнав незаконними і протиправними і відмінив рішення з`їзду БЮТ і Ради БЮТ про дострокове припинення повноважень І.РИБАКОВА.

29 травня Донецький апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційні скарги БЮТ і Верховної Ради і залишив у силі постанову Луганського окружного адміністративного суду.

8 жовтня фракція БЮТ виключила зі свого складу трьох депутатів: Геннадія ЗАДИРКА, Володимира КАПЛІЄНКА та І.РИБАКОВА.