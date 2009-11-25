У Ріо-де-Жанейро заборонили продаж кокосів

Влада Ріо-де-Жанейро в рамках кампанії з очищення міста перед Чемпіонатом світу-2014 та Олімпіадою-2016 заборонила продаж кокосів на вулицях, повідомляє AFP. Заборона набуде чинності 1 грудня.

На думку чиновників, кокоси роблять місто брудним – щодоби надвечір на вулицях і пляжах скупчуються близько 30 тонн недоїдків, які у свою чергу сприяють розмноженню гризунів. Насамперед - щурів.

Мер міста Едуардо Паес заявив, що заборона може бути переглянута, якщо місцева влада переконається в тому, що мешканці та гості міста почали прибирати за собою.

Лента.ру