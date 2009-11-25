У Києві Toyotа вбила жінку на тротуарі

У Києві на перетині вулиць Депутатської і Вернадського сталося зіткнення автомобіля Toyota Camry і мікроавтобуса Mercedes.

Як передає «Главред», Toyota рухалася від проспекту Перемоги по вулиці Вернадського. Мікроавтобус їхав по вулиці Депутатській (головна дорога) у напрямку Святошино. За словами водія Toyota, він не помітив знак «Поступися дорогою», розташований над проїжджою частиною. В результаті Toyota не пропустила маршрутку і відбулося зіткнення транспортних засобів. Mercedes ударив чітко в бік Toyota, яку від удару понесло. Автомобіль вилетів на тротуар, де збив жінку і залізобетонну електроопору. Від одержаних травм жінка померла на місці.

У ДТП дістала травми пасажирка Toyota. У Mercedes ніхто не постраждав.

Фото - Юрія Мельниченка