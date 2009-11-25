З тигрицею Путіна все добре

З тигрицею, якій прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН рік тому надів ошийник із супутниковим передавачем, все нормально - вона жива і здорова, у неї народилось тигреня.

Про це повідомив журналістам прес-секретар глави уряду Дмитро ПЄСКОВ, передає РІА «Новости».

«Не так давно вчені, які працюють над проектом з вивчення амурського тигра на Далекому Сході, міняли їй ошийник, оскільки в попередньому сіли акумулятори», - повідомив Д.ПЄСКОВ.

За його словами, зараз "йде наладка системи зв`язку, яка дозволить відображати пересування тигриці".

Д.ПЄСКОВ також повідомив, що вченим, які міняли ошийник на тигриці, вдалося надіти такий же пристрій і на її дитинча.

Прес-секретар глави уряду подякував усім, хто виявляє цікавість до долі тигриці, й попросив їх не хвилюватися.

Раніше ЗМІ повідомляли, що уссурійський тигр, на якого В.ПУТІН у вересні минулого року одягнув ошийника з радіомаяком, зник з екранів радарів.

За словами представника Всесвітнього фонду дикої природи РФ Володимира КРЕВЕРА, «з середини вересня пристрій не передавав сигналів, що може бути пов`язано як з розрядкою акумулятора і поломкою самого пристрою, так і з діяльністю браконьєрів».

За інформацією фонду, щорічно в Росії жертвами браконьєрів стають від 30 до 50 амурських тигрів.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році В.ПУТІН одягнув на шию тигриці, яку тимчасово приспали снодійним, ошийник з радіомаяком. За допомогою цього пристрою користувачі інтернету могли в режимі он-лайн стежити за переміщенням тварини в лісах Далекого Сходу.