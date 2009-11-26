На території студмістечка відкрили пам'ятник "Граніт науки"

У Полтаві на території студентського містечка національного технічного університету імені Юрія Кондратюка сьогодні відкрили пам`ятник «Граніт науки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому Полтави, у відкритті пам`ятника взяли участь керівництво університету і мер міста Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Пам`ятник є гранітним каменем, на якому лежать книги, а на них сидить символ мудрості – сова. Студенти університету проголосили біля пам`ятника символічну клятву відданості навчанню, зазначається в повідомленні.

«На початку вересня 2009 року в технічному університеті ім. Ю.Кондратюка було оголошено конкурс проектів (ескізів) на кращий символ студентського успіху. На конкурс представили 155 робіт, серед яких було відзначено ескіз Олександра РЯБКА і Лілії ЦИМБАЛ», – повідомляє прес-служба міськвиконкому.