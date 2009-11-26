У Львові перепоховають жертв голоду і репресій 1946-1947 рр. (фото)

28 листопада в рамках заходів до Дня пам’яті жертв голодомору на Личаківському кладовищі у Львові відбудеться перепоховання останків загиблих від голоду та репресій 1946-1947 років.

Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

За її даними, 602 останки було виявлено та ідентифіковано впродовж 2005-2008 років на території Підзамчівської дистанції колії Львівської залізниці.

Львівська залізниця від початку розкопок, ініційованих обласною історико-просвітницькою правовою організацією ім. В. Стуса «Меморіал», до їх закінчення не залишалася осторонь. Нещодавно на станції Підзамче на спомин про невинно закатованих людей залізничники встановили меморіальну дошку, а рік тому на місці, де під час ремонтних робіт виявили перші останки, з ініціативи Львівської магістралі створена капличка Пресвятої Богородиці.

Понад чотири роки кістки замордованих людей зберігалися у службових приміщеннях дистанції колії. Також залізниця оплатила роботу патологоанатомів, які здійснювали ексгумацію віднайдених останків та виготовила у 2008 році понад 500 міні-трун для вже ідентифікованих на той час решток закатованих людей. Загалом усі ці роботи обійшлися Львівській залізниці майже у 1 млн. грн.

Пошуком останків займалася історико-просвітницька правозахисна організація ”Меморіал імені Василя Стуса”. Спеціалісти товариства знайшли також три архівні документи. В них ідеться про те, що у Львові у 1946-1947 роках було ”утилізовано” близько трьох тисяч осіб. Де захоронено решту, крім цих 602, не відомо.

Фото Петра Задорожного / УНІАН