Луганський журналіст звинувачує ПР у використанні адмінресурсу

Журналіст, екс-начальник Управління у справах друку та інформації Луганської обласної державної адміністрації Вадим ЖЕЛЄЗНИЙ звинувачує Партію регіонів у використанні у власних цілях адміністративного ресурсу в області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, в цілому в Луганській області виходить 36 комунальних газет різного рівня - обласних, міських, районних. Сукупна сума коштів, передбачена місцевими бюджетами на їх фінансування в цьому році, становила більш як 7 млн. грн. Проте, як зазначив В.ЖЕЛЄЗНИЙ, тематика і зміст публікацій комунальних газет не відповідає їх цілям щодо інформування населення про діяльність місцевих органів влади. Натомість в даних газетах друкуються «статті про псевдозаслуги місцевих чиновників-регіоналів, висвітлення діяльності ПР і критика представників інших політичних сил». За словами В.ЖЕЛЄЗНОГО, можливості інших політичних сил суворо регламентовані й обмежені.

«Широко відомо про те, що Партія регіонів є домінуючою силою в Луганській області, й один із інструментів адмінресурсу – це засоби масової інформації, що фінансуються за рахунок грошей платників податків, тобто з бюджету», - зазначив він.