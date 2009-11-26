Народна творчість – про азарт Путіна, язик Януковича та інше
Із года в год провозглашали у Кремлі, Що від хохлів страждають москалі… Тепер дизайнер новий борд малює: “Вони співають, а вона працює”… Поети з народу не сплять і реагують на злобу дня і ночі...
Із года в год провозглашали у Кремлі, Що від хохлів страждають москалі… Тепер дизайнер новий борд малює: “Вони співають, а вона працює”… Поети з народу не сплять і реагують на злобу дня і ночі...
ЗЛОБА ДНЯ І НОЧІ: ВИБРАНЕ І ПЕРЕБРАНЕ
Біда з газом
Із года в год провозглашали у Кремлі,
Що від хохлів страждають москалі,
Що всі на світі біди йдуть од нас, –
Бо ми з труби воруєм їхній газ.
Та раптом щось стряслося не на жарт:
Владімір Путін утеряв билой азарт,
Забув, що кожен українець – тіпа вор:
..."Хохли осуществляють злосний недобор!"
Ото з хохлами лихо безпуття:
То крадуть рускій газ, то брати не хотять...
(Народна творчість, листопад 2009)
Язик Януковича
В телеефірі Янукович обіцяв,
Що доведе він праве дєло до кінця,
Не устрашиться ні унсовського бійця,
Ні даже мерзкого куриного яйця.
Рускоязичним людям дасть второй язик,
І буде щастя їм однині і повік.
А щоб не вишов з того громкий пшик,
Він населеніє строжайше застеріг:
Якщо за мене голоси не одтасте,
Життя вам буде без’язике і пусте,
Лиш тільки я сражаюся за те,
Щоб ваш язик попроникав везде!
Ось мій язик, к примєру, всюди побував:
А головне – кремльовську с... підлизав.
(Народна творчість, вересень 2009)
Тимошенко і звьозди
Народному восторгу вже нема предєла –
Естрадні звьозди роблять благородне дєло:
Поїхали пісні свої сполняти,
Нести велику радість лєкторату.
Аби голосував за ту одну одну-єдину,
Якій мішають в цю лиху годину
Смиренно працювать в ім’я народа,
Спасать от кризи фабрики й заводи.
Такі пішли сознательні артисти:
Не хочуть ні грошей, ні пить, ні їсти.
Їх надиха на творчество Програма
І лічно лідєр, або просто – “мама”.
Тепер дизайнер новий борд малює:
“Вони співають, а вона працює”.
(Народна творчість, вересень 2009)
Ткаченкова обіда
Зажралась журналістська братія вобще:
Реальна жизнь людей їх зовсім не пече,
В парламентськім буфеті п’ють, жеруть, а ще –
У телевізорі позорять депутатську честь.
Обуривсь депутат Ткаченко Олександр
І правду журналістці в мікрохвон сказав,
Але безсовісна й нахабна, як оса,
Усе допитується й дивиться в глаза...
І вже до того обнагліла, прямо жах,
Тим мікрофоном тиче, водить по губах.
А депутат ведь не желєзний – трах-тарах –
Розбив він тую штуку в пух і прах.
Не видержали шаткі нєрви депутата:
–Я комуніст Ткаченко, а не Головатий!
(Народна творчість, вересень 2009)
Кирилові котли
Його Святєйшество з Росії прибуло
На путь спасєнія настановить хахлов,
Огонь і молнії метало проти зла –
Вещізма, потребітельства й бабла.
Но грішний журналістський глаз
Подпортив краснорєчіє тотчас,
Бо через нього заздрісні хахли
Побачили поповськії “котли”.
По всій країні поповзла молва
Про златолюбіє і лживиє слова,
Не в шутку розлютилася Москва,
Засуєтилась ефесбешная братва.
Та хоч скачіть на площі гопака,
Тієї срамоти не змити вам нікак:
Стоїть в очах попівськая рука, –
І обмєляху почитателєй ріка...
(Народна творчість, липень 2009)