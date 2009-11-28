Блокування коліс автомобілів у зеленій зоні буде продовжене

Депутати Київської міської ради відхилили протест прокуратури на рішення про блокування робітниками комунального об’єднання «Київзеленбуд» коліс автомобілів, припаркованих у зеленій зоні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київської міської ради, де розглядався протест прокуратури Києва. В ньому зазначалось, що здійснювати блокування коліс неправильно припаркованих транспортних засобів мають право виключно органи Державтоінспекції.

За відхилення протесту прокуратури проголосували з третьої спроби 64 депутата Київради (у попередні рази голосували 59 та 60 депутатів при необхідному мінімумі 61 голос).

Доповідаючи перед депутатами з цього питання, заступник голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ зазначив, що паркування в зеленій зоні є порушенням правил благоустрою, а не правил дорожнього руху. Отже покаранням за ці порушення має займатися відповідна структура місцевої влади.

«Протест недостатньо обгрунтований і підлягає відхиленню», - підсумував В.ГОЛОВАЧ.