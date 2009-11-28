Ікарус врізався у вантажівку: 1 загиблий, 9 поранених

У дорожньо-транспортній пригоді на Харківщині одна людина загинула та дев’ятеро травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася сьогодні о 02.20 на автодорозі Харків-Красноград-Перещепіно.

Водій автобуса “Ikarus-256”, рухаючись у напрямку Харкова, з невідомих причин скоїв наїзд на вантажний автомобіль “Renault AE-390” з напівпричепом, що зупинився з увімкненою аварійною сигналізацією в попутному напрямку в зв`язку з поломкою.

Внаслідок ДТП пасажир автобуса від отриманих травм загинув на місці пригоди, а водія та ще вісьмох пасажирів цього ж транспортного засобу з тілесними ушкодженнями доставлено до районної лікарні м. Красноград.